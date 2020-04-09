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Італія може почати послаблення коронавірусних обмежень до кінця квітня

Четвер, 9 квітня 2020, 12:27

Прем’єр Італії Джузеппе Конте заявив, що у країні вже до кінця квітня можуть почати послаблювати окремі обмеження, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, експерти підтверджують зниження кривої захворювань і стабілізацію ситуації.

"Однак ми не можемо переходити від повного закриття до лібералізації економічної активності. Ми повинні робити все поступово" - заявив  Конте.

"Ймовірно, якщо науковці дадуть дозвіл, ми можемо почати послаблювати окремі заходи вже до кінця цього місяця" - додав прем’єр.

Він наголосив, що Італія все ж не повинна втрачати пильність.

Жорсткі обмежувальні заходи у зв’язку з епідемією коронавірусу діють в Італії з 9 березня.

Як повідомлялося, в Італії продовжує знижуватися кількість загиблих у зв’язку з COVID-19, а кількість тих, хто одужав, напередодні встановила новий рекорд.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що тенденція зниження темпів зростання нових випадків коронавірусу в країнах Європи не означає, що прийшов час послабити заходи боротьби з поширенням вірусу.

Теми: Італіякоронавірускарантин
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