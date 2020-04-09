Кличко поскаржився СБУ на "мінера" лікарні і розповів про порушників карантину

Київський міський голова Віталій Кличко попросив Службу безпеки України знайти людину, яка збрехала про мінування Олександрівської лікарні, у якій перебувають і інфекційні хворі з COVID-19.

Джерело: Віталій Кличко на щоденному брифінгу

Пряма мова: "Я звернувся до СБУ щодо оперативного розслідування вчорашнього випадку з повідомленням про мінування Олександрівської лікарні. Такі речі не повинні залишатися безкарними. Вчора вночі евакуювали хворих у закладі, що є опорним для лікуванні хворих на коронавірус".

Деталі: Кличко також повідомив, правоохоронці склали вже 622 протоколи щодо порушників правил карантину.

Із них 39 – за перебування у громадському місці без масок, 10 – за переміщення групою більше двох людей, 20 – за відвідування парків та скверів, 6 – за відвідування спортивних майданчиків.

За порушення правил самоізоляції або обсервації у столиці склали 64 протоколи. Поліція за інформацією моніторингового центру КМДА перевірила дотримання режиму самоізоляції 637 осіб

Мер також повідомив, що говорив із правоохоронцями про забезпечення контролю дотримання правил карантину під час Великодніх свят і обмеження на відвідування кладовищ у поминальні дні.

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