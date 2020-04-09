"Куратор" Одещини: медики зароблятимуть від 15 до 30 тисяч за боротьбу з COVID-19

Медичні працівники Одеської області, які працюють з COVID-19, будуть отримувати надбавки до зарплати, в середньому медики будуть заробляти від 15 до 30 тисяч гривень, і більше.

Джерело: Facebook-сторінка "куратора" Одеської області по боротьбі з СOVID-19 Андрія Ставніцера, місцеве видання "Думська"

Пряма мова Ставніцера: "Медичні працівники Одеської області, які працюють з COVID-19, будуть отримувати 200% надбавки до зарплати і це понад ту надбавку, яку виділив Кабінет міністрів з 1-го квітня 2020 року.

В середньому це означає, що люди будуть заробляти від 15 до 30 тисяч гривень, і більше".

Деталі: Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії облради. Доплату отримуватимуть з обласного бюджету.

Ставніцер написав, що "об'єднався з обласною радою" і закликав медпрацівників писати, якщо їм щось потрібно.

За словами голови зборів Сергія Паращенка, доплати отримають 2660 медпрацівників. В середньому кожному доплачуватимуть по 10 тисяч грн.

Мова йде про співробітників медичних установ "першої хвилі": Одеської міської інфекційної лікарні, Одеського обласного клінічного медцентру (лікарні водників), Ізмаїльської районної лікарні, Чорноморської міськлікарні, Дунайської обласної лікарні (Ізмаїл), Подільської міської лікарні, Одеського пологового будинку №2, Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і КП "Автобаза санітарного транспорту" (водії швидких).

Медпрацівники і водії швидкої допомоги, Дунайської обласної лікарні, Ізмаїльської районної лікарні та лікарні водників додатково отримають 200% посадового окладу з урахуванням обов'язкових доплат і надбавок.

Співробітники Одеської обласної інфекційної лікарні, пологового будинку №2, Чорноморської і Подільської міських лікарень отримають доплату в розмірі 100% окладу.

Що було раніше: Ставніцер заявив, що влада нічого не робить для боротьби з СOVID-19, і що відповідального чиновника, який може приймати рішення, в області немає.

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