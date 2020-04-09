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Коронавірус в Іспанії: кількість смертей знизилася після двох днів зростання

Четвер, 9 квітня 2020, 12:55

В Іспанії кількість летальних випадків від коронавірусу за останні 24 години знизилася після двох днів зростання.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

За даними Міністерства охорони здоров’я за добу померли 683 людини, це менше, ніж у попередні дві доби. Загальна кількість померлих зросла до 15 238.

За останню добу зафіксовано близько 5750 нових випадків інфікування. Всього з початку епідемії коронавірусом заразилися 152 446 осіб.

Також повідомляється, що 52 165 осіб вилікувалися. Найбільше інфікованих зафіксовано в Мадриді - понад 40 тисяч осіб, і в Каталонії - понад 28 тисяч осіб.

Як відомо, уряд Іспанії вирішив продовжити надзвичайний стан через коронавірус ще на два тижні, до 26 квітня.

Нагадаємо, Європейський центр з контролю і профілактики захворювань заявив, що поки немає ніяких ознак того, що пік спалаху коронавірусу в Європі досягнуто.

Читайте також: Ціна запізнення: як Іспанія намагається зупинити спалах коронавірусу

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Теми: коронавірусІспанія
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