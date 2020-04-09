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Зеленський пропонує онлайн-курси для лікарів, щоб навчити їх користуватися апаратами ШВЛ

Четвер, 9 квітня 2020, 13:50
Зеленський пропонує онлайн-курси для лікарів, щоб навчити їх користуватися апаратами ШВЛ

Президент України Володимир Зеленський пропонує організувати онлайн-уроки для лікарів, щоб навчити їх користуватися щойно отриманими сучасними апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Джерело: Зеленський на нараді щодо боротьби з коронавірусом, якого цитує пресслужба ОП

Пряма мова Зеленського: "Потрібно організувати онлайн-уроки. Тоді можна навчити лікарів у областях дуже швидко".

Деталі: На нараді зазначалося, що, навіть отримавши сучасні апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), лікарі в регіонах часто не вміють ними користуватися. Тому потрібно організувати навчання медиків.

У відповідь міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вже невдовзі запрацює інформаційно-консультаційний центр для консультацій лікарів у онлайн-режимі.

На нараді також обговорювався порядок розподілу медичних засобів для боротьби з COVID-19 у лікарнях.

Зеленський нагадав, що, зокрема, в одному з госпіталів Кіровоградщини коронавірусом заразилося 20 лікарів. Він зазначив, що доставка спецзасобів відбувається лише в опорні лікарні, але необхідно забезпечити кожного лікаря у кожному медзакладі.

Наразі в YouTube існує онлайн-курс з респіраторної терапії

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськиймедицинакоронавірус
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