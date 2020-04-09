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У "Слузі народу" кажуть, що придумали, як відмовлятися від держгрошей на квартал

Четвер, 9 квітня 2020, 14:52
У Слузі народу кажуть, що придумали, як відмовлятися від держгрошей на квартал

"Слуга народу" запропонує зміни до законодавства, які дозволять політичним партіям відмовлятися від державного фінансування поквартально.

Джерело: голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у коментарі УП

Пряма мова: "Зараз готуються зміни до закону про держбюджету для повторного першого читання. Я вніс пропозицію - зміни до закону про політичні партії, які дозволять відмовлятися від державного фінансування не один раз на всю каденцію, а поквартально.

Якщо увійде в дію ця позиція, то ми починаючи з третього кварталу зможемо відмовитись (від держфінансування –ред.), а потім визначимося, або ми далі відмовимось на перший-другий квартал наступного року, або ті гроші, які ми вже отримали: близько 70 мільйонів гривень, ми знайдемо юридичну модель, як їх витратити на ті речі, яких од нас зараз чекають виборці.

Паралельно працюємо в напрямку, як не обходячи закон, все-таки спрямувати ті кошти, які ми отримали, на допомогу боротьби з коронавірусом".

Деталі. На початку березня "Слуга народу" зробила гучну політичну заяву про відмову від держфінансування на рік на користь боротьби з коронавірусом. Однак пізніше з’ясувалося, що втілити це у життя наразі неможливо, оскільки згідно з чинним законодавством фінансування отримується на весь період – тобто від виборів до виборів.

Також за законом, у разі отримання Національним агентством із запобігання корупції відповідної заяви партії та прийняття ним відповідного рішення, НАЗК готує звернення до Міністерства фінансів України  про зменшення відповідного бюджетного призначення.

На уточнююче запитання УП, яким же чином спрямувати кошти, від яких партія відмовляється, на боротьбу з коронавірусом, Корнієко зазначив, що це вже компетенція Мінфіну.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуНАЗК
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