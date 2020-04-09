Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через епідемію коронавірусу Генштаб відклав міжнародні військові навчання

Четвер, 9 квітня 2020, 15:16
Через епідемію коронавірусу Генштаб відклав міжнародні військові навчання

Заходи багатонаціональної колективної підготовки на території України за участю підрозділів ЗС України перенесені з метою недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID19.

Джерело: пресслужба Генерального штабу ЗСУ

Дослівно: "Заходи багатонаціональної колективної підготовки на території України за участю підрозділів ЗС України, передбачених Указом Президента України від 04.02.2020 № 34/2020 "Про План проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних Сил України на території України та їх участі в багатонаціональних навчаннях поза межами України на 2020 рік і про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях", із запровадженням обмежувальних заходів щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 – перенесені".

Деталі: Також перенесені на невизначений термін ротації національного персоналу, які виконують завдання у складі міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки.

Водночас, заходи підготовки для проведення ротацій національного контингенту в Косово, Республіка Сербія та 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго залишаються без змін.

У Генштабі підкреслили, що підготовка особового складу Збройних Сил України на території України продовжується із дотриманням вимог МОЗ України та рекомендацій Командування Медичних сил Збройних Сил України щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції у військових частинах ЗС України.

Нагадаємо:

  • За даними командування Медичних сил Збройних сил України, станом на ранок 9 квітня в ЗСУ зареєстровано 5 випадків захворювання на COVID-19, 1 випадок – летальний, на ізоляції (в тому числі самоізоляції), перебуває 131 особа.

Теми: Збройні силиМінобороникоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Збройні сили
За минулу добу відбулось близько 30 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
Сили оборони відбили ще більше кілометра на мелітопольскому напрямку
Контранступ ЗСУ далекий від провалу, ще багато боротьби – генерал Міллі
Останні новини
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
Усі новини...
Реклама: