Через епідемію коронавірусу Генштаб відклав міжнародні військові навчання

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Четвер, 9 квітня 2020, 15:16

Заходи багатонаціональної колективної підготовки на території України за участю підрозділів ЗС України перенесені з метою недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID19.

Джерело: пресслужба Генерального штабу ЗСУ

Дослівно: "Заходи багатонаціональної колективної підготовки на території України за участю підрозділів ЗС України, передбачених Указом Президента України від 04.02.2020 № 34/2020 "Про План проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних Сил України на території України та їх участі в багатонаціональних навчаннях поза межами України на 2020 рік і про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях", із запровадженням обмежувальних заходів щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 – перенесені".

Деталі: Також перенесені на невизначений термін ротації національного персоналу, які виконують завдання у складі міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки.

Водночас, заходи підготовки для проведення ротацій національного контингенту в Косово, Республіка Сербія та 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго залишаються без змін.

У Генштабі підкреслили, що підготовка особового складу Збройних Сил України на території України продовжується із дотриманням вимог МОЗ України та рекомендацій Командування Медичних сил Збройних Сил України щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції у військових частинах ЗС України.

Нагадаємо:

  • За даними командування Медичних сил Збройних сил України, станом на ранок 9 квітня в ЗСУ зареєстровано 5 випадків захворювання на COVID-19, 1 випадок – летальний, на ізоляції (в тому числі самоізоляції), перебуває 131 особа.

Теми: Збройні сили Міноборони коронавірус


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