Засідання глав фракцій заплановано на 10 квітня – нардеп

Засідання глав парламентських фракцій з керівництвом парламенту щодо порядку денного позачергової сесії призначене на ранок 10 квітня.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на народного депутата від партії "Голос" Ярослава Железняка

Пряма мова: "У нас завтра вранці буде засідання голів фракцій з керівництвом парламенту, де буде обговорюватися порядок денний позачергового засідання. Поки що воно попередньо призначене на понеділок".

Деталі: За словами Железняка, фракція "Голос" будемо наполягати на внесенні банківського законопроєкту (№2571-д – ред.) в порядок денний. Однак це буде залежати від роботи комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, заступником голови якого він є.

За словами Железняка, в законопроєкті вже звели понад 11 тисяч поправок, тобто залишилося близько 5 тис. Він сподівається, що остаточний текст таблиці буде готовий до другої половини дня 10 квітня.

Нардеп зазначив, що те, наскільки швидко буде працювати комітет, залежить від порядку денного позачергового засідання парламенту.

За його словами, обидва представники фракції "Голос" в комітеті – він і Галина Васильченко – готові працювати на вихідних і в понеділок, "хоч вдень, хоч вночі, щоб підготувати до розгляду банківський законопроект".

Він нагадав, що з 32 членів комітету 24 представляють "Слугу народу", так що від них, перш за все, залежить, "як вони будуть реагувати на цей спам".

Що було раніше: Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що позачергове засідання Верховної Ради відбудеться орієнтовно 13 квітня.

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