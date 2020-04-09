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Засідання глав фракцій заплановано на 10 квітня – нардеп

Четвер, 9 квітня 2020, 16:43
Засідання глав фракцій заплановано на 10 квітня – нардеп

Засідання глав парламентських фракцій з керівництвом парламенту щодо порядку денного позачергової сесії призначене на ранок 10 квітня.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на народного депутата від партії "Голос" Ярослава Железняка, "Укрінформ" з посиланням на джерело у Раді

Пряма мова: "У нас завтра вранці буде засідання голів фракцій з керівництвом парламенту, де буде обговорюватися порядок денний позачергового засідання. Поки що воно попередньо призначене на понеділок".

Деталі: За даними "Укрінформу", нарада керівництва парламенту з головами фракцій і груп запланована на 9 ранку 10 березня.   

За словами Железняка, фракція "Голос" будемо наполягати на внесенні банківського законопроєкту (№2571-д – ред.) в порядок денний. Однак це буде залежати від роботи комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, заступником голови якого він є.

За словами Железняка, в законопроєкті вже звели понад 11 тисяч поправок, тобто залишилося близько 5 тис. Він сподівається, що остаточний текст таблиці буде готовий до другої половини дня 10 квітня.

Нардеп зазначив, що те, наскільки швидко буде працювати комітет, залежить від порядку денного позачергового засідання парламенту.

За його словами, обидва представники фракції "Голос" в комітеті – він і Галина Васильченко – готові працювати на вихідних і в понеділок, "хоч вдень, хоч вночі, щоб підготувати до розгляду банківський законопроект".

Він нагадав, що з 32 членів комітету 24 представляють "Слугу народу", так що від них, перш за все, залежить, "як вони будуть реагувати на цей спам".

Що було раніше: Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що позачергове засідання Верховної Ради відбудеться орієнтовно 13 квітня.

Передісторія:

  • 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.
  • До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.
  • МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.
  • Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радакомітети
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