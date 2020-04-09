Кулеба просуває ідею особливого статусу України, Молдови та Грузії у Східному партнерстві

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба просуває ідею про те, що Україна, Молдова та Грузія можуть відігравати особливу роль у Східному партнерстві.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у його заяві у відповідь на заяву міністрів закордонних справ "Вишеградської групи" щодо майбутнього "Східного партнерства".

"Україна разом з Грузією та Молдовою готова сприяти започаткуванню нової амбітної глави "Східного партнерства". Ми виступаємо за поглиблення процесу політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС шляхом повної реалізації потенціалу поглиблених та всеохоплюючих зон вільної торгівлі (ПВЗВТ), зокрема у форматі "ЄС + асоційовані партнери", доступу до Спільного ринку ЄС та посилену секторальну інтеграцію", - заявив Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що Україна поділяє підхід, за яким "Східне партнерство" має базуватись на спільних цінностях і задовольняти очікування усіх його учасників.

Дмитро Кулеба також подякував за впровадження "V4EastSolidarity program" - програми допомоги країнам-учасницям "Східного партнерства" у боротьбі з наслідками пандемії коронавірусної хвороби, та за послідовну підтримку країнами "Вишеградської четвірки" суверенітету і територіальної цілісності України.

"Ми поділяємо необхідність спрямування зусиль "Східного партнерства" для надання комплексної допомоги партнерам у розбудові стійкого суспільства, зокрема шляхом підтримки держав-учасниць у протидії кіберзагрозам та дезінформації", - додав він.

Нагадаємо, країни "Вишеградської четвірки" - Чехія, Польща, Словаччина та Угорщина - вирішили виділити 250 тисяч євро "Східному партнерству" у зв’язку з пандемією COVID-19.

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