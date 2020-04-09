15 українців із США евакуювали літаком авіакосмічної компанії

У четвер із Вашингтонського аеропорту 15 громадян України евакуювали чартерним літаком американської авіакосмічної компанії "Нортроп Грумман".

Джерело: пресслужба посольства України у США

Дослівно: "З Вашингтонського міжнародного аеропорту Даллес відправилось 15 громадян, яких американська авіакосмічна компанія "Нортроп Грумман" за домовленості з посольством люб’язно погодилась повернути в Україну".

Деталі: Повідомляється, що "Нортроп Грумман" декілька років співпрацює з українськими космічними бюро, а у квітні планувала відправляти чартер, щоб забрати з України у США українських конструкторів, які допомагають в рамках проекту зі створення ракети-носія "Антарес", який кожні півроку доставляє вантаж до Міжнародної космічної станції.

Представники авіакосмічної компанії погодились на пропозицію дипломатів та на шляху до Києва забрали 15 українців, які застрягли у США через карантин.

Спеціальний літак мав обмежену кількість місць та забрав лише тих громадян, які подались на програму до посольства України в США та потребували невідкладної медичної, фінансової або побутової допомоги.

У посольстві також подякували усім причетним відомствам України, які дозволили разову посадку літака, з огляду на екстрену ситуацію.