У базі даних поліції понад 50 тисяч українців, які потребують самоізоляції

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Четвер, 9 квітня 2020, 18:43

Поліція контролює місця перебування українців на самоізоляції, і внесла у свою базу даних понад 50 тисяч таких людей.

Джерело: інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" керівника Нацполіції Ігоря Клименка

Деталі: За його словами, наразі в Україну повертається вже набагато менша кількість людей, ніж на початку карантину, коли тільки за добу прибувало до країни 24-26 тисяч українців та іноземців.

Пряма мова: "На прикордонному контролі у цих людей відбирали згоду на 14-денну самоізоляцію, їх дані вносили до інформаційного порталу Нацполіції. На сьогодні понад 50 тисяч людей перебувають у цій базі даних. Тобто, кожен поліцейський за допомогою планшета може перевірити кожного громадянина, чи перебуває він у тому місці, яке зазначив в інформаційному повідомленні".

Він наголосив, що всіх втікачів із місць обсервації, яких було небагато, туди повернуто.

За його даними, загалом в Україні визначено понад 250 місць обсервації.

Теми: поліція карантин коронавірус


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