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Інформація про киян, хворих на коронавірус, захищена – КМДА

Четвер, 9 квітня 2020, 18:56
Інформація про киян, хворих на коронавірус, захищена – КМДА

У мережі поширюється неправдива інформація про киян, які захворіли на короновірус – списки адрес, де начебто живуть люди з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Джерело: заступник голови КМДА Микола Поворознюк у Facebook

Пряма мова Поворознюка: "Зазначу, ця інформація не відповідає дійсності. За зверненням міста правоохоронні органи перевіряють можливі джерела її розповсюдження.

Нагадаю, у місті працює Моніторинговий центр з протидії поширення COVID-19, фахівці якого співпрацюють з групами ризику, наразі це понад 40 тисяч киян. Завдання центру – максимально попередити розповсюдження захворювання".

Деталі: Він запевняє, що уся інформація про киян, які перебувають у базі Моніторингового центру, захищена та не потрапить у відкритий доступ.

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Передісторія: Станом на ранок 9 квітня в Україні підтверджено 1892 випадків захворювання на COVID-19, протягом 8 квітня підтверджено 224 нових випадки. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 57 людей. 

Українська правда
Теми: КМДАКиївкоронавірусепідемія
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