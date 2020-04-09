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Нардепи попередньо домовилися про дату і час позачергової Ради – Качура

Четвер, 9 квітня 2020, 18:59
Нардепи попередньо домовилися про дату і час позачергової Ради – Качура

Між депутатами Верховної Ради є попередня домовленість про те, що позачергове засідання парламенту відбудеться у понеділок, 13 квітня, початок о 12:00.

Джерело: заява в телеефірі народного депутата фракції "Слуга народу" Олександра Качури, яку передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Попередньо ми з колегами домовилися, що засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок о 12:00.

Ми виносимо на голосування в понеділок, наскільки мені відомо, лише один закон - "про зміни до державного бюджету".

Деталі: Водночас депутат зазначив, що крім законопроекту про зміни до державного бюджету на 2020 рік, на позачерговому засіданні парламенту необхідно затвердити програму діяльності уряду, а також відхилити 13 постанов про скасування законопроекту №2178-10 "щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Передісторія:

  • 8 квітня голова парламенту Дмитро Разумков прогнозував, що позачергове засідання Верховної Ради відбудеться орієнтовно в понеділок, 13 квітня.
  • Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков казав, що позачергове засідання Верховної Ради може відбутися в четвер або п'ятницю.
  • У "Слузі народу" розраховували, що Рада проведе позачергове засідання у п'ятницю, 10 квітня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радабюджет
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