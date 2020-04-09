Нардепи попередньо домовилися про дату і час позачергової Ради – Качура
Між депутатами Верховної Ради є попередня домовленість про те, що позачергове засідання парламенту відбудеться у понеділок, 13 квітня, початок о 12:00.
Джерело: заява в телеефірі народного депутата фракції "Слуга народу" Олександра Качури, яку передає Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Попередньо ми з колегами домовилися, що засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок о 12:00.
Ми виносимо на голосування в понеділок, наскільки мені відомо, лише один закон - "про зміни до державного бюджету".
Деталі: Водночас депутат зазначив, що крім законопроекту про зміни до державного бюджету на 2020 рік, на позачерговому засіданні парламенту необхідно затвердити програму діяльності уряду, а також відхилити 13 постанов про скасування законопроекту №2178-10 "щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".
Передісторія:
- 8 квітня голова парламенту Дмитро Разумков прогнозував, що позачергове засідання Верховної Ради відбудеться орієнтовно в понеділок, 13 квітня.
- Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков казав, що позачергове засідання Верховної Ради може відбутися в четвер або п'ятницю.
- У "Слузі народу" розраховували, що Рада проведе позачергове засідання у п'ятницю, 10 квітня.