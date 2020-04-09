Відступ пандемії на Сумщині: жодного нового випадку коронавірусу за добу
Четвер, 9 квітня 2020, 19:43
На Сумщині за минулу добу (з 10 ранку середи до 10:00 четверга), не було жодного нового випадку Covid-19.
Джерело: сайт Сумського обласного лабораторного центру
Деталі: При цьому, згідно з даними лабораторії, за добу надійшло 8 повідомлень про підозру на коронавірус.
Майже половина тих, хто захворів раніше, припадає на Конотопський район.
Усього в області 56 випадків захворювання на Covid-19, з них два летальні. Одна людина одужала.
Нагадаємо:
- Станом на ранок 9 квітня в Україні підтверджено 1892 випадків захворювання на COVID-19, протягом 8 квітня підтверджено 224 нових випадки.
Українська правда