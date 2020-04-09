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Відступ пандемії на Сумщині: жодного нового випадку коронавірусу за добу

Четвер, 9 квітня 2020, 19:43
Відступ пандемії на Сумщині: жодного нового випадку коронавірусу за добу

На Сумщині за минулу добу (з 10 ранку середи до 10:00 четверга), не було жодного нового випадку Covid-19.

Джерело: сайт Сумського обласного лабораторного центру

Деталі: При цьому, згідно з даними лабораторії, за добу надійшло 8 повідомлень про підозру на коронавірус.

Майже половина тих, хто захворів раніше, припадає на Конотопський район.

Усього в області 56 випадків захворювання на Covid-19, з них два летальні. Одна людина одужала.

Нагадаємо:

  • Станом на ранок 9 квітня в Україні підтверджено 1892 випадків захворювання на COVID-19, протягом 8 квітня підтверджено 224 нових випадки.

Українська правда
Теми: Сумська областькоронавірусCovid-2019
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