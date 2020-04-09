Німеччина не погоджується на спільний борг для ЄС у зв’язку з пандемією

Німеччина не погоджується з ідеєю спільного боргу для країн-членів ЄС – так званих "коронаоблігацій" – задля подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявила федеральний канцлер Ангела Меркель.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила, що Німеччина не погоджується з ідеєю спільного боргу для країн-членів ЄС – так званих "коронаоблігацій" – для допомоги країнам, які найбільше постраждали від пандемії коронавірусу.

"Я мала тривалу розмову з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте, і ми дійшли згоди, що зараз Європа, яка переживає чи не найважчі часи, дуже потребує солідарності.

Німеччина готова проявити цю солідарність – наш добробут залежить від добробуту Європи. Проте у нас різні погляди щодо того, які інструменти мають бути застосовані для цього. Я не вважаю, що ми повинні мати спільний борг у зв’язку з ситуацією у нашому політичному об’єднанні, тому ми відкидаємо цю ідею", - розповіла вона під час пресконференції.

"Водночас, є багато інших способів проявити солідарність, і я вірю, що ми знайдемо рішення", - додала Ангела Меркель.

Раніше прем’єр Італії Джузеппе Конте заявив, що Європейський Союз ризикує провалитись як проєкт через коронавірусну кризу, якщо не зможе забезпечити підтримку найбільш постраждалим країнам.

Нагадаємо, Італія і деякі інші країни ЄС намагаються підштовхнути більш економних членів блоку до випуску так званих "коронаоблігацій" - спільного боргу, який всі країни ЄС допомогли б погасити.

Найбільш незгодні з такою ідеєю Нідерланди, Німеччина та Фінляндія.