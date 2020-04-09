На Закарпатті третя людина померла від коронавірусу

У Береговому зафіксували першу смерть від коронавірусу та третю в Закарпатській області.

Джерело: міський голова Берегового Золтан Бабяк у Facebook

Пряма мова: "У Береговому зафіксовано перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції COVID-19. Випадок виявився летальним: померла жителька міста, 1952 р. н.".

Деталі: Наразі у Закарпатській області офіційно 51 зараження.

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Передісторія: Станом на ранок 9 квітня в Україні підтверджено 1892 випадків захворювання на COVID-19, протягом 8 квітня підтверджено 224 нових випадки. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 57 людей.