На Закарпатті третя людина померла від коронавірусу

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Четвер, 9 квітня 2020, 19:55

У Береговому зафіксували першу смерть від коронавірусу та третю в Закарпатській області.

Джерело: міський голова Берегового Золтан Бабяк у Facebook

Пряма мова: "У Береговому зафіксовано перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції COVID-19. Випадок виявився летальним: померла жителька міста, 1952 р. н.".

Деталі: Наразі у Закарпатській області офіційно 51 зараження.

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Передісторія: Станом на ранок 9 квітня в Україні підтверджено 1892 випадків захворювання на COVID-19, протягом 8 квітня підтверджено 224 нових випадки. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 57 людей. 

Українська правда
Теми: Закарпаття коронавірус епідемія


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