Епідемія в Італії: кількість пацієнтів у реанімації продовжує знижуватися

В Італії кількість загиблих та кількість нових заражень дещо зросла, порівняно з показниками попереднього дня, але кількість пацієнтів у реанімації продовжує знижуватися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

За останні 24 години від коронавірусу в Італії померли 610 хворих. Це дещо більше, ніж напередодні (542 загиблих), але майже стільки ж, як у два попередні дні. У вівторок 7 квітня кількість загиблих склала 604, 6 квітня – 636.

Тих, хто одужав протягом останньої доби, дещо менше, ніж учора – 1979. До цього цей показник зростав три дні поспіль, а вчорашній – 2099 осіб – став рекордним.

Водночас, другий день поспіль зростає кількість нових хворих. За останні 24 години виявили 4,204 нових заражень, тоді як 8 квітня - 3 836 людей, 7 квітня - 3 039. Найбільша частка – 1388 - виявлені у Ломбардії.

Кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії зменшується вже п’ятий день поспіль. Зараз там перебувають 3,605 людей – на 88 менше, ніж у середу. Загалом у лікарнях знаходяться ще 28,399 хворих.

Таким чином, з початку епідемії в Італії коронавірусом заразились 143,626 людини, померли – 18,279. Одужали загалом вже 28,470 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії від коронавірусу вилікувалася 104-річна жінка.