Новини 9 квітня: спалах у Лаврі, "відновлення" коронавірусу
У Києві різко зросла кількість хворих на коронавірус, коронавірус може "відновлюватися" у вилікуваних пацієнтів – актуальні новини 9 квітня.
Про Лавру
За минулу добу у Києво-Печерській лаврі виявили 26 випадків захворювання на COVID-19, загальна кількість інфікованих коронавірусом у столиці сягнула 335 – Кличко.
Про "відновлення" коронавірусу
Коронавірус може "відновлюватися" у тих, хто вже вилікувався від COVID-19, вважають у Корейському центрі з контролю й профілактики захворювань.
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Про інші важливі новини
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