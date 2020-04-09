Перша людина померла від коронавірусу на Запоріжжі
У Запорізькій області зафіксували перший смертельний випадок, спричинений хворобою Covid-19.
Джерело: офіційний сайт Мелітопольської міської ради
Деталі: За даними місцевої влади, це - 60-річний мешканець міста Мелітополя, який раніше був госпіталізований у Мелітопольську інфекційну лікарню із COVID-19.
Він помер у четвер, 9 квітня. До цього хворий перебував в реанімаційному відділенні, був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.
Нагадаємо:
- Станом на ранок 9 квітня в Україні підтверджено 1892 випадків захворювання на COVID-19, протягом 8 квітня підтверджено 224 нових випадки.
- Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 57 людей.