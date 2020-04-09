Перша людина померла від коронавірусу на Запоріжжі

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Четвер, 9 квітня 2020, 21:22

У Запорізькій області зафіксували перший смертельний випадок, спричинений хворобою Covid-19.

Джерело: офіційний сайт Мелітопольської міської ради

Деталі: За даними місцевої влади, це - 60-річний мешканець міста Мелітополя, який раніше був госпіталізований у Мелітопольську інфекційну лікарню із COVID-19.

Він помер у четвер, 9 квітня. До цього хворий перебував в реанімаційному відділенні, був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Нагадаємо:

  • Станом на ранок 9 квітня в Україні підтверджено 1892 випадків захворювання на COVID-19, протягом 8 квітня підтверджено 224 нових випадки.
  • Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 57 людей.

Українська правда
Теми: Запоріжжя коронавірус Covid-2019 жертви


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