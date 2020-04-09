Перша людина померла від коронавірусу на Запоріжжі

У Запорізькій області зафіксували перший смертельний випадок, спричинений хворобою Covid-19.

Джерело: офіційний сайт Мелітопольської міської ради

Деталі: За даними місцевої влади, це - 60-річний мешканець міста Мелітополя, який раніше був госпіталізований у Мелітопольську інфекційну лікарню із COVID-19.

Він помер у четвер, 9 квітня. До цього хворий перебував в реанімаційному відділенні, був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

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