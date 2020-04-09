У Нацполіції запевняють, що людей не виганятимуть із храмів за порушення карантину

Голова Національної поліції України Ігор Клименко сподівається, що святкування Великодня в умовах карантину в країні відбудеться в атмосфері взаєморозуміння та поваги один до одного, без скупчення людей та інцидентів.

Джерело: Клименко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Клименка: "І поліція, і МВС зважають на те, що великодні служби мають відбутися. Ми розуміємо, що закрити храми ми не можемо і не маємо права. Тому досягли домовленості: однозначно церкви працюють, богослужіння проводять, на богослужінні перебуває не більше ніж 10 осіб.

Ми в жодному разі не будемо заходити в храм і тим більше когось звідти виганяти".

Деталі: Він нагадав, що у храмах без маски дозволяється бути лише священникові, оскільки цього вимагає традиція та ритуал. Водночас після служби до церкви можуть заходити дві людини — якщо храм великий, і одна людина – якщо церква маленька.

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Що було раніше: У ПЦУ розповіли про обмеження в Вербну наділю та на Великдень.

Україна цього року Великдень святкує 19 квітня.