На Донбасі поранили ще двох українських воїнів

Сьогодні, 9 квітня, російсько-окупаційні війська, вкотре порушуючи Мінські домовленості, обстріляли позиції Об’єднаних сил, ще двох військових поранили.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Біля населеного пункту Оріхове противник вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу український захисник отримав осколкове поранення, стан його здоров’я задовільний.

Також, неподалік населеного пункту Кримське було поранено ще одного українського героя. Стан здоров’я– середньої важкості.

Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів.

Що було раніше: Внаслідок ворожих обстрілів 9 квітня загинув один український військовослужбовець.