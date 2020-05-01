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В ООН запитали про стан здоров'я та місцезнаходження Кім Чен Ина

П'ятниця, 1 травня 2020, 01:57
В ООН запитали про стан здоров'я та місцезнаходження Кім Чен Ина

Глава ООН Антоніу Гутерреш відповів на питання журналістів про стан здоров'я лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. 

Джерело: сайт ООН

Пряма мова: "Ми не володіємо жодною інформацією з КНДР щодо стану Кім Чен Ина".

Що було раніше: 

Президент США Дональд Трамп заявив, що в нього є інформація про стан здоров’я лідера КНДР Кім Чен Ина.

Головний радник з питань зовнішньої політики президента Південної Кореї Мун Чунг Ін стверджує, що лідер КНДР Кім Чен Ин "живий і здоровий".

Нагадаємо:

  • Останній раз Кім Чен Ин з'являвся на публіці 11 квітня під час засідання Трудової партії КНДР.
  • Питання благополуччя північнокорейською лідера постало після того, як він пропустив святкування 15 квітня дня народження свого діда  Кім Ір Сена. 
  • CNN раніше повідомляв, що за даними розвідки Сполучених Штатів, Кім Чен Ин "у серйозній небезпеці після операції". Інший американський чиновник сказав CNN в понеділок, що побоювання з приводу здоров'я північнокорейського лідера заслуговують на довіру, але їх тяжкість важко оцінити.

"Українська правда" у Threads

Теми: Північна Корея
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