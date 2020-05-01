В ООН запитали про стан здоров'я та місцезнаходження Кім Чен Ина

Глава ООН Антоніу Гутерреш відповів на питання журналістів про стан здоров'я лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Джерело: сайт ООН

Пряма мова: "Ми не володіємо жодною інформацією з КНДР щодо стану Кім Чен Ина".

Що було раніше:

Президент США Дональд Трамп заявив, що в нього є інформація про стан здоров’я лідера КНДР Кім Чен Ина.

Головний радник з питань зовнішньої політики президента Південної Кореї Мун Чунг Ін стверджує, що лідер КНДР Кім Чен Ин "живий і здоровий".

Нагадаємо: