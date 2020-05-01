Українські військові підірвали ракетою авто бойовиків, що возило боєприпаси

Військовослужбовці Об’єднаних сил знищили з ПТРК авто окупантів, яке здійснювало підвезення боєприпасів на позиції.

Джерело: пресцентр операції Об’єднаних сил у Facebook

Деталі: Це сталося 29 квітня на Луганщині. Днями в цьому районі внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець. Також, як повідомлялося раніше, окупанти відкривали вогонь по житловим кварталам Золотого-4 та пошкодили декілька будинків цивільного населення.

Дослівно: "Влучним пострілом наші захисники вкотре нагадали противнику про невідворотність покарання за свої злочинні дії".