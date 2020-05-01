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На травневі свята Україну накриють грози

П'ятниця, 1 травня 2020, 09:56

У п’ятницю, 1 травня, в Україні мінлива хмарність, місцями дощі й грози, температура вдень 15-20°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 21-26° тепла.

Джерело: Укрінформ із посиланням на прогноз погоди, отриманий в Українському гідрометцентрі

Деталі: 1 травня в Україні мінлива хмарність. У північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях, вдень також і на Закарпатті та Прикарпатті короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°; вдень 15-20°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 21-26°.

2-3 травня в Україні також очікується мінлива хмарність, 2 травня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім південно-східної частини, короткочасні дощі, місцями грози. 3 травня у західних, вдень і у північних областях помірні, на решті території місцями невеликі короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°, на сході країни 2 травня до 27° (у західних областях 3 травня вночі 5-10°, вдень 13-18°).

4-5 травня в Україні короткочасні дощі, грози, лише вночі 5 травня у західних областях переважно без опадів. Температура у західних областях вночі 3-9° тепла, вдень 9-15°; на решті території вночі 8-14°, вдень 18-24°, 5 травня у північних, Одеській, Вінницькій та Черкаській областях 10-16°.

Згідно з орієнтовним прогнозом Укргідрометцентру, 6 травня на більшій частині території країни короткочасні дощі, грози; температура вночі 6-12°, у західних областях 2-7° тепла, вдень 10-16°, у східних областях до 21°.

7-10 травня переважно без опадів, лише 7-8 травня на півдні та сході країни, 10 травня в західних областях короткочасні дощі, грози; температура вночі 4-10° тепла (7-8 травня у західних та північних областях 2-7° тепла), вдень 12-18°, 10 травня 16-22°.

У столичному регіоні 1 травня мінлива хмарність, короткочасний дощ, вітер південний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 9-11°, вдень 16-18°, по області вночі 6-11°, вдень 15-20°.

2-3 травня у Києві мінлива хмарність, 2 травня вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, подекуди грози. 3 травня вночі невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°.

4-5 травня у столиці короткочасні дощі, грози. Температура вночі 8-13°; вдень 4 травня 18-23°, 5 травня 10-15°.

Теми: погодасвяткуванняУкраїна


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