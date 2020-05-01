Усі розділи
Укр / Рус

У Росії за добу виявили майже 8 тисяч хворих на коронавірус, близько сотні померли

П'ятниця, 1 травня 2020, 11:32

За останню добу в РФ підтверджено 7 933 нові випадки коронавірусної інфекції у 85 регіонах, з них 3 561 виявленийу російській столиці. 96 людей загинули.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я РФ

Деталі: Всього в Росії зареєстрували 114 431 хворого коронавірусів в 85 регіонах, а число видужали пацієнтів збільшилася до 13 220 осіб.

Також за добу зафіксовано 96 летальних випадків. За весь період в Росії від коронавируса померло вже тисяча сто шістьдесят-дев'ять осіб.

 

Нагадаємо: в Україні за останню добу виявили 455 хворих коронавирусною інфекцією, 11 осіб померли.

Теми: Росіяепідеміякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ситуація в Україні дозволяє почати вихід з карантину – МОЗ

Відео, інфографікаКоронавірус: за добу в Україні захворіли 455 людей, 11 померли

Українські військові підірвали ракетою авто бойовиків, що возило боєприпаси

ООС: вночі на Донбасі 9 обстрілів, двоє українських воїнів отримали поранення

Кількість заражень COVID-19 продовжує зростати

В ООН запитали про стан здоров'я та місцезнаходження Кім Чен Ина

Усі головні новини...
Росія
У Росії вже понад 100 тисяч заражень COVID-19
Прем'єр Росії заявив, що заразився коронавірусом
Підрив авто українського розвідника: двох росіян відправили за грати
Останні новини
11:32
У Росії за добу виявили майже 8 тисяч хворих на коронавірус, близько сотні померли
10:58
За владу Черкас взялася поліція через передчасний вихід з карантину
10:41
Літаки ВПС Іспанії, Британії і Франції патрулюватимуть небо над країнами Балтії
10:40
Ситуація в Україні дозволяє почати вихід з карантину – МОЗ
10:32
Китайські заводи зіткнулися з обвалом експортних замовлень
10:17
Відео, інфографікаКоронавірус: за добу в Україні захворіли 455 людей, 11 померли
09:56
На травневі свята Україну накриють грози
09:38
Українські військові підірвали ракетою авто бойовиків, що возило боєприпаси
09:06
Трамп пригрозив Китаю новими митами в якості помсти за коронавірус
08:56
Виникнення коронавірусу: Китай досі не передав ВООЗ даних з лабораторій в Ухані
Усі новини...