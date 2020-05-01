У Росії за добу виявили майже 8 тисяч хворих на коронавірус, близько сотні померли

За останню добу в РФ підтверджено 7 933 нові випадки коронавірусної інфекції у 85 регіонах, з них 3 561 виявленийу російській столиці. 96 людей загинули.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я РФ

Деталі: Всього в Росії зареєстрували 114 431 хворого коронавірусів в 85 регіонах, а число видужали пацієнтів збільшилася до 13 220 осіб.

Також за добу зафіксовано 96 летальних випадків. За весь період в Росії від коронавируса померло вже тисяча сто шістьдесят-дев'ять осіб.

Нагадаємо: в Україні за останню добу виявили 455 хворих коронавирусною інфекцією, 11 осіб померли.