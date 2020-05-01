Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії за добу виявили майже 8 тисяч хворих на коронавірус, близько сотні померли

П'ятниця, 1 травня 2020, 11:32
У Росії за добу виявили майже 8 тисяч хворих на коронавірус, близько сотні померли

За останню добу в РФ підтверджено 7 933 нові випадки коронавірусної інфекції у 85 регіонах, з них 3 561 виявленийу російській столиці. 96 людей загинули.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я РФ

Деталі: Всього в Росії зареєстрували 114 431 хворого коронавірусів в 85 регіонах, а число видужали пацієнтів збільшилася до 13 220 осіб.

Також за добу зафіксовано 96 летальних випадків. За весь період в Росії від коронавируса померло вже тисяча сто шістьдесят-дев'ять осіб.

 

Нагадаємо: в Україні за останню добу виявили 455 хворих коронавирусною інфекцією, 11 осіб померли.

Теми: Росіяепідеміякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Росія
Росіяни концентрують основні зусилля на 5 напрямках, за добу 17 боєзіткнень – Генштаб
ФДМУ розпочинає продаж вилучених активів росіян: яку компанію приватизують першою
Убивство російського капітана Ржицького: у РФ заявили про затримання підозрюваного
Останні новини
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
Усі новини...
Реклама: