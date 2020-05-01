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У Києві за добу півсотні нових випадків Covid-19, із них – 5 дітей

П'ятниця, 1 травня 2020, 11:49

Протягом минулої доби у столиці виявили ще 52 випадки захворювання на коронавірус, 11 із них – медики, 5 – діти.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "На сьогодні в столиці вже 1453 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Захворіли: 33 жінки віком від 20 до 88 років. І 2 дівчинки - чотирьох та семи років. 14 чоловікiв від 20 до 60 років та 3 хлопчики - від семи до шістнадцяти років".

Деталі: Одужали за минулу добу 5 осiб. Усього в столиці подолали коронавірус 80 киян. Також в столиці виявили осередки захворювання та закрили на карантин 2 гуртожитки:

- Один - на вулиці Бажова, де виявили 1 хворого та 60 осіб, з якими він контактував,

- Другий - на вулиці Бойчука. Там 5 хворих і серед контактних осіб- усі мешканці гуртожитку.

У будівлях обох гуртожитків здійснюють дезінфікуючі заходи, а хворих госпіталізували в лікарню. Контактні особи наразі перебувають на самоізоляції, але під медичним наглядом.

Нагадаємо: В Україні протягом минулої доби COVID-19 виявили у 455 осіб, при цьому померли 11 хворих на коронавірус, одужали – 175 людей.

Українська правда
Теми: епідеміякоронавірусКиїв


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