Росія застосовує каральну психіатрію в окупованому Криму, США відреагували

Сполучені Штати засуджують широке використання Росією каральної психіатрії в Криму проти незгодних з окупацією жителів півострова.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву очільника місії США при ОБСЄ, посла Джеймса Гілмора

Пряма мова: "Ми засуджуємо те, що Росія продовжує широко використовувати каральну психіатрію до кримчан, які виступають проти окупації.

Це – стара тактика, що мала місце в минулому і була залишена позаду, але зараз її застосування знову відновлюється проти політичних опонентів"

Деталі: Гілмор висловив таку позицію США в ході онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ.

Американський дипломат вказав на те, що щонайменше двоє кримськотатарських політв'язнів – Яшар Муедінов та Раім Айвазов знаходяться у багатотижневому психіатричному ув'язненні.

Крім того, він зазначив, що 20 квітня ФСБ РФ вирішила застосувати каральну психіатрію проти трьох інших кримських татар, затриманих під час рейдів минулого місяця.