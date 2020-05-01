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Росія застосовує каральну психіатрію в окупованому Криму, США відреагували

П'ятниця, 1 травня 2020, 13:48
Росія застосовує каральну психіатрію в окупованому Криму, США відреагували

Сполучені Штати засуджують широке використання Росією каральної психіатрії в Криму проти незгодних з окупацією жителів півострова.

Джерело: Укрінформ з посиланням на  заяву очільника місії США при ОБСЄ, посла Джеймса Гілмора

Пряма мова: "Ми засуджуємо те, що Росія продовжує широко використовувати каральну психіатрію до кримчан, які виступають проти окупації.

Це – стара тактика, що мала місце в минулому і була залишена позаду, але зараз її застосування знову відновлюється проти політичних опонентів"

Деталі: Гілмор висловив таку позицію США в ході онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ.

Американський дипломат вказав на те, що щонайменше двоє кримськотатарських політв'язнів – Яшар Муедінов та Раім Айвазов знаходяться у багатотижневому психіатричному ув'язненні.

Крім того, він зазначив, що 20 квітня ФСБ РФ вирішила застосувати каральну психіатрію проти трьох інших кримських татар, затриманих під час рейдів минулого місяця.

Теми: окупаціяКримСШАРосіяправа людини
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