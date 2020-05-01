Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: 13 обстрілів, двоє поранених

П'ятниця, 1 травня 2020, 19:48

У п'ятницю збройні формування РФ на Донбасі 13 разів порушили "тишу", поранено двох українських військових.

Джерело: зведення пресцентру ООС станом на 17 годину

Дослівно: "Сьогодні збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

Українські військовослужбовці рішуче відповіли на усі ворожі обстріли та продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню".

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстрілював українські позиції неподалік Богданівки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Неподалік Водяного та Тарамчука ворог застосовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Оборонців Кам’янки окупанти обстріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а поблизу Старогнатівки вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці двічі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Кримського. Для обстрілів окупанти використали 10 мін 120-го калібру, підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.

По околиці Південного ворог випустив 6 мін 120-го калібру, а біля Новотошківського застосовував 82 мм міномети – 7 мін.

По населеному пункту Хутір Вільний збройні формування РФ вели вогонь з 82 мм мінометів, а неподалік Травневого – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У пресцентрі зазначили, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Що передувало: Раніше Міноборони повідомило, що 1 травня внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів зазнали поранень.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
Усі новини...
Реклама: