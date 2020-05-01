ООС: 13 обстрілів, двоє поранених

У п'ятницю збройні формування РФ на Донбасі 13 разів порушили "тишу", поранено двох українських військових.

Джерело: зведення пресцентру ООС станом на 17 годину

Дослівно: "Сьогодні збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

Українські військовослужбовці рішуче відповіли на усі ворожі обстріли та продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню".

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстрілював українські позиції неподалік Богданівки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Неподалік Водяного та Тарамчука ворог застосовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Оборонців Кам’янки окупанти обстріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а поблизу Старогнатівки вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці двічі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Кримського. Для обстрілів окупанти використали 10 мін 120-го калібру, підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.

По околиці Південного ворог випустив 6 мін 120-го калібру, а біля Новотошківського застосовував 82 мм міномети – 7 мін.

По населеному пункту Хутір Вільний збройні формування РФ вели вогонь з 82 мм мінометів, а неподалік Травневого – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У пресцентрі зазначили, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Що передувало: Раніше Міноборони повідомило, що 1 травня внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів зазнали поранень.