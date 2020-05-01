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У Черкасах сотня людей протестувала біля управління поліції

П'ятниця, 1 травня 2020, 22:49
У Черкасах сотня людей протестувала біля управління поліції
Суспільне

У Черкасах під стінами Головного управління Нацполіції відбувся страйк місцевих підприємців та представників Національного корпусу міста.

Джерело: Суспільне

 
Суспільне

Деталі: Представники підприємців звернулися до поліції з вимогою дозволити малому і середньому бізнесу працювати.

Також вони виступили проти залякування членів виконкому Черкаської міської ради, яка напередодні прийняла рішення про передчасне послаблення карантинних заходів з 1 травня.  

Як зазначає видання, за інформацією правоохоронних органів, на страйк зібралося близько сотні людей.

Передісторія:

  • Влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення заплановані на 11 травня.
  • У зв'язку з цим поліція почала кримінальне провадження.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив меру Черкас Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією, а президент Володимир Зеленський - юридичними наслідками
  • Сам Бондаренко заявив, що ослаблення карантину в місті безпечно, а правоохоронних органів він не боїться.
  • Пізніше він оприлюднив повістку на допит. 

Українська правда
Теми: Черкасиакціїкарантинполіція
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