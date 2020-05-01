У Черкасах сотня людей протестувала біля управління поліції

У Черкасах під стінами Головного управління Нацполіції відбувся страйк місцевих підприємців та представників Національного корпусу міста.

Джерело: Суспільне

Суспільне

Деталі: Представники підприємців звернулися до поліції з вимогою дозволити малому і середньому бізнесу працювати.

Також вони виступили проти залякування членів виконкому Черкаської міської ради, яка напередодні прийняла рішення про передчасне послаблення карантинних заходів з 1 травня.

Як зазначає видання, за інформацією правоохоронних органів, на страйк зібралося близько сотні людей.

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