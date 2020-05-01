У Черкасах сотня людей протестувала біля управління поліції
П'ятниця, 1 травня 2020, 22:49
У Черкасах під стінами Головного управління Нацполіції відбувся страйк місцевих підприємців та представників Національного корпусу міста.
Джерело: Суспільне
Деталі: Представники підприємців звернулися до поліції з вимогою дозволити малому і середньому бізнесу працювати.
Також вони виступили проти залякування членів виконкому Черкаської міської ради, яка напередодні прийняла рішення про передчасне послаблення карантинних заходів з 1 травня.
Як зазначає видання, за інформацією правоохоронних органів, на страйк зібралося близько сотні людей.
Передісторія:
- Влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення заплановані на 11 травня.
- У зв'язку з цим поліція почала кримінальне провадження.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив меру Черкас Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією, а президент Володимир Зеленський - юридичними наслідками.
- Сам Бондаренко заявив, що ослаблення карантину в місті безпечно, а правоохоронних органів він не боїться.
- Пізніше він оприлюднив повістку на допит.
Українська правда