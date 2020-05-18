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МОЗ чекає пропозицій українців щодо виходу з карантину

Понеділок, 18 травня 2020, 15:34

Міністерство охорони здоров’я до вечора 19 травня приймає пропозиції громадян під час ІІ і ІІІ етапу послаблення карантину.

Джерело: пресслужба МОЗ

Дослівно: "На сайті МОЗу опубліковано розпорядження головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка про проведення громадського обговорення деяких вимог до протиепідемічних заходів при послабленні карантину.

Свої пропозиції до тимчасових рекомендацій надсилайте на електронну пошту до 18:00 19 травня 2020 року: Povoroznyk.igor@gmail.com".

Деталі: Наразі в МОЗ опублікували сформовані проєкти тимчасових рекомендацій щодо ЗНО, закладів дошкільної освіти, роботи готелів, автотранспортних перевезень, та заходів у закладах фізичної культури та спорту під час ІІ та ІІІ етапів виходу з карантину.

 

Що передувало: МОЗ озвучив критерії 4 етапів виходу з карантину: запроваджувати їх зможуть не синхронно по всій країні, а залежно від регіональної ситуації. Міністр інфраструктури Владислав Криклій презентував три етапи запуску громадського транспорту.

Передісторія:

  • 24 квітня Кабмін оприлюднив орієнтовний план виходу з карантину, який складається з 5 етапів і залежить від розвитку епідемічної ситуації. Запуск транспорту має початися не раніше 3 етапу. Умова - протягом 10 днів поспіль кількість осіб, які одужали, вдвічі або більше перевищує кількість нових випадків.
  • З 11 травня почався перший етап пом'якшення карантину.

Українська правда
Теми: карантинМОЗкоронавірус


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