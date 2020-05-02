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COVID-19 в США: від ускладнень, спричинених хворобою, померло 65 000 людей

Субота, 2 травня 2020, 00:51
COVID-19 в США: від ускладнень, спричинених хворобою, померло 65 000 людей

В США за останню добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померло 1654 громадян. Загальна кількість летальних випадків перевищила 65 тисяч.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу. Worldometers

Деталі: станом на 1:00 2 травня, в США діагностовано 1 124 676 випадків захворювання. Померло від ускладнень, спричинених хворобою 65 510 осіб. Вже одужали 158 993 пацієнта.

За минулу добу підтверджено 30 057 випадків захворювання на коронавірус.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • У світі з 3 390 884 випадків захворювання 1 077 835 осіб одужала та 239 069 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

Теми: СШАкоронавірус
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