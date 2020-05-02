Усі розділи
Укр / Рус

В Італії від коронавірусу одужали 78 тисяч хворих

Субота, 2 травня 2020, 03:10

В Італії, де перших хворих на COVID-19 виявили 7 січня, нині від коронавірусу вже одужали 78 000 людей.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу. Worldometers

Деталі: станом на 3:00 2 травня, в Італії діагностовано 207 428 випадків захворювання. Померло від ускладнень, спричинених хворобою 28 236 осіб. Вже одужали 78 249 пацієнта.

За минулу добу підтверджено 1965 випадків захворювання на коронавірус та 269 смертей.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • У світі з 3 390 884 випадків захворювання 1 077 835 осіб одужала та 239 069 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Теми: Італіякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ФотоКім Чен Ина помітили на заводі з виробництва добрив

У Черкасах сотня людей протестувала біля управління поліції

У Мукачеві теж відкривають торгові центри й парки раніше

На Дніпропетровщині розбився 4-місний літак, є загиблі

Пристайко: З України виїдуть тисячі сезонних робітників, не забороняємо

Зеленський пригрозив меру Черкас наслідками і попередив ринки

Усі головні новини...
Італія
Коронавірус в Італії: кількість померлих знижується
В Італії оштрафували албанських лікарів, які перед від’їздом влаштували вечірку
Коронавірус в Італії: кількість інфікованих перевищила 200 тисяч осіб
Останні новини
04:00
Твіт Ілона Маска обвалив акції Tesla
03:10
В Італії від коронавірусу одужали 78 тисяч хворих
01:49
Трамп відреагував на появу Кім Чен Ина на публіці
01:35
ФотоКім Чен Ина помітили на заводі з виробництва добрив
00:51
COVID-19 в США: від ускладнень, спричинених хворобою, померло 65 000 людей
00:25
За кордоном COVID-19 хворіють 164 українця
23:35
Ситник: НАБУ рухається до оголошення підозр у справі Приватбанку
22:49
У Черкасах сотня людей протестувала біля управління поліції
22:10
Передчасне послаблення карантину: мера Черкас викликають на допит
21:38
Темпи поширення коронавірусу в Білорусі одні з найвищих у Європі – ВООЗ
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!