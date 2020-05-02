В Італії від коронавірусу одужали 78 тисяч хворих

В Італії, де перших хворих на COVID-19 виявили 7 січня, нині від коронавірусу вже одужали 78 000 людей.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу. Worldometers

Деталі: станом на 3:00 2 травня, в Італії діагностовано 207 428 випадків захворювання. Померло від ускладнень, спричинених хворобою 28 236 осіб. Вже одужали 78 249 пацієнта.

За минулу добу підтверджено 1965 випадків захворювання на коронавірус та 269 смертей.

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