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В Італії від коронавірусу одужали 78 тисяч хворих

Субота, 2 травня 2020, 03:10
В Італії від коронавірусу одужали 78 тисяч хворих

В Італії, де перших хворих на COVID-19 виявили 7 січня, нині від коронавірусу вже одужали 78 000 людей.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу. Worldometers

Деталі: станом на 3:00 2 травня, в Італії діагностовано 207 428 випадків захворювання. Померло від ускладнень, спричинених хворобою 28 236 осіб. Вже одужали 78 249 пацієнта.

За минулу добу підтверджено 1965 випадків захворювання на коронавірус та 269 смертей.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • У світі з 3 390 884 випадків захворювання 1 077 835 осіб одужала та 239 069 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Теми: Італіякоронавірус
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