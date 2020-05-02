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Головні новини п’ятниці і ночі: кандидат на посаду посла США в Україні, Кім Чен Ина помітили на заводі

Субота, 2 травня 2020, 08:00

Трамп обрав кандидата на посаду посла США в Україні, Кім Чен Ина помітили на заводі з виробництва добрив — актуальні новини 1 травня.

Про посла США

"Кейт Дейтон з Вашингтона буде надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні". Дейтон зараз є директором Центру ім. Джорджа Маршалла в Німеччині. Він також одночасно є старшим радником з питань оборони США в Україні.

Раніше Кейт Дейтон служив військовим аташе в посольстві у Росії.

Про Кім Чен Ина

Державна інформаційна агенція Північної Кореї повідомила, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин був присутній на церемонії завершення будівництва заводу з виробництва добрив.

Про коронавірус

За минулу добу у світі діагностували 94 552 випадків захворювання на коронавірус. Це на 8515 випадків більше ніж 30 квітня.

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Теми: США
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