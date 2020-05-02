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Коронавірус у Франції: заражень вже більше 130 тисяч, уряд хоче продовжити надзвичайний стан

Субота, 2 травня 2020, 10:42

Кількість випадків зараження коронавірусом у Франції станом на вечір 1 травня досягла 130 185.

Такими є останні дані МОЗ Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Протягом останньої доби від коронавірусної хвороби у Франції померли 218 людей. Це менше ніж напередодні, коли повідомлялося про 289 смертей.

Всього з початку епідемії у країні померли  24 594 людей, з них 9 225 – у закладах опіки.

Що стосується госпіталізацій, то за останні 24 години було зареєстровано 668 нових випадків госпіталізації, в результаті чого число людей, все ще госпіталізованих, досягло 25 887.

Однак госпіталізованих у порівнянні з попереднім днем на 396 осіб менше, тому що більше людей змогли покинути лікарню. Всього з 1 березня у Франції було зареєстровано 92 097 випадків госпіталізації.

В даний час в реанімації перебувають 3878 пацієнтів, що на 141 людину менше, ніж у четвер.

В цілому 50 200 осіб покинули лікарні вилікуваними.

Разом з тим уряд Франції готується продовжити надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я після 24 травня ще на два місяці. Відповідну пропозицію уряду має схвалити парламент.

Надзвичайний стан в галузі охорони здоров'я та його продовження створюють правову основу для вжиття заходів по боротьбі з поширенням епідемії, і зокрема заходів, пов'язаних з її стримуванням.

Цей текст дозволяє продовжувати обмежувати певні суспільні свободи, наприклад свободу пересування.

Теми: Франціякоронавірусепідемія
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