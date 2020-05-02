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Роковини трагедії в Одесі: на Куликовому полі затримали трьох людей

Субота, 2 травня 2020, 17:07

На Куликовому полі в Одесі, де відзначають роковини трагічних подій 2 травня 2014 року, у суботу затримали трьох людей, на них склали адміністративні протоколи.

Джерело: поліція Одещини, "Думська"

Деталі: Як повідомляє поліція, одесит, 1965 року народження, на Куликовому полі вчинив сварку з нецензурною лайкою з перехожим.

Порушника правоохоронці втихомирили та доставили до Приморського відділу поліції, де на нього був складений протокол за статтею 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Пізніше в поліції повідомили, що склали адмінпротоколи ще на двох порушників. Чоловіків, 1955 та 1972 років народження, доставили до Приморського відділу поліції також із Куликового поля.

Дослівно поліція: "Старший з порушників лаявся на адресу громадян нецензурними словами та чинив спротив поліцейським, які намагалися його втихомирити. Крім того, нехтуючи правила карантину, чоловік був без засобів індивідуального захисту.

Відносно нього поліцейські склали протоколи відразу за трьома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: 173 (дрібне хуліганство), 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) та 44-3 (порушення правил щодо карантину людей).

Молодший же, відповідно до ст.178 КУпАП, буде відповідати за появу у громадському місці у п'яному вигляді".

 

Деталі: Поліція також повідомила, що з 15.00 Куликове поле закрите на санобробку.

Як повідомляє місцеве видання "Думська", у суботу зранку поліція оточила Куликове поле. До Будинку профспілок пускали по дві людини.

Біля площі зібралося близько 50 людей із квітами. В основному це любителі Росії пенсійного або передпенсійного віку. Серед них помічений ексголова Одеської облради Микола Пундик, екснардеп Світлана Фабрикант і екснардеп Євген Мураєв.

Як пише видання, багато людей в порушення правил карантину були без масок.

Пізніше прихильники Росії майже розійшлися, а до площі прийшло кілька десятків представників патріотичних організацій, які розосередилися невеликими групами. Зокрема, були помічені представники "Правого сектора", "Української добровольчої армії", "Сокола".

Крім того, представники патріотичних організацій і городяни приносять квіти до місця загибелі Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова, яких було вбито 2 травня 2014 року в ході вуличних зіткнень з прихильниками Росії.

Традиційний запуск чорних повітряних куль пройшов за територією Куликового поля, ближче до залізничного вокзалу. До Будинку профспілок пропустили лише родичів загиблих. Після проведення молебню їх попросили покинути площу.

Читайте також: Хронологія подій в Одесі 2 травня 2014

Передісторія: 

  • 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень, більшість загинули під час пожежі у Будинку профспілок.
  • Правоохоронні органи розпочали близько десятка кримінальних проваджень за різними фактами, найбільш резонансне - справа про події на Грецькій площі, де сталися перші сутички між проросійськими й проукраїнськими активістами.

Українська правда
Теми: Одесаакціїполіція


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