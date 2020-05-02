Усі розділи
Укр / Рус

Кількість жертв коронавірусу в Іспанії перевищила 25 тисяч

Субота, 2 травня 2020, 17:27

В Іспанії з початку епідемії від коронавірусної хвороби померли 25 100 людей.

Такими є останні дані МОЗ Іспанії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Протягом останньої доби від коронавірусу померли 276 людей. Це трохи менше ніж вчора, коли повідомлялося про 281 смерть і трохи більше ніж в четвер, коли померли 268 осіб.

За минулу добу виявили 1147 нових випадків коронавірусу, загальне число заражень зросло до 216 582.

Всього з початку епідемії вилікувалися 117 248 людей, з них 2 570 – протягом останньої доби.

Іспанські велосипедисти і бігуни вийшли на вулиці в цю суботу, щоб зайнятися спортом – впершез середини березня, коли в країні був оголошений надзвичайний стан почався карантин. З 6.00 до 10.00, а також з 20.00 до 23.00 дозволені заняття спортом для людей старше 14 років, в той час як для осіб старше 70 років відповідні зміни триватимуть з 10.00 до 12.00 і з 19.00 до 20.00.

Теми: Іспаніякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Києві та трьох областях у суботу будуть грози і шквали

У суботу на Донбасі поранено вже двох військових

Роковини трагедії в Одесі: на Куликовому полі затримали трьох людей

Двоє обвинувачених у справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова вийшли на волю

відеоМер Черкас дорікнув Зеленському через корупцію "слуг народу" й пообіцяв опір

Трофімов назвав "переписку" з мером Черкас фейком і політтехнологією

Усі головні новини...
Іспанія
В Іспанії від коронавірусу за добу померли 268 осіб – найменше за понад місяць
Коронавірус в Іспанії: за добу одужали понад 6 тисяч людей – найбільше з початку епідемії
Коронавірус в Іспанії: кількість смертей за добу знову знизилась
Останні новини
18:09
Посол України відмовився від участі в спільній з послом РФ церемонії в Берліні
18:07
У квітні Нацбанк за результатами перевірок покарав три банки
18:02
У Києві та трьох областях у суботу будуть грози і шквали
17:52
Глава МВС Молдови заразився коронавірусом
17:47
Прем'єр Британії назвав сина на честь лікарів, які вилікували його від коронавірусу
17:35
У суботу на Донбасі поранено вже двох військових
17:27
Кількість жертв коронавірусу в Іспанії перевищила 25 тисяч
17:26
Опитування: 35% українців продовжують працювати у звичному режимі
17:07
Роковини трагедії в Одесі: на Куликовому полі затримали трьох людей
16:38
В Іонічному морі припинили пошуки членів екіпажу гелікоптера НАТО
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!