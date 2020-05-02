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У суботу на Донбасі поранено вже двох військових

Субота, 2 травня 2020, 17:35
У суботу на Донбасі поранено вже двох військових

У суботу внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів дістали поранень, загалом зафіксовано 15 випадків порушення "тиші".

Джерело: зведення пресцентру ООС станом на 17 годину

Дослівно: "Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів отримали поранення. Наші військовослужбовці з наявних вогневих засобів дали окупаційним підрозділам гідну відсіч і жорстко подавили злочинну збройну активність. Втрати противника уточнюються".

Деталі: Збройні формування РФ у суботу застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, БпЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з напрямку населеного пункту Каштанове двічі обстрілював наші позиції неподалік Авдіївки, застосовувавши міномети 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

З безпілотного літального апарату противник скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці п’ять разів вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Хутора Вільний з мінометів та гранатометів різних систем. Для обстрілів окупанти використали 8 мін 120-го та 84 міни 82-го калібру.

По околицях Оріхового ворог здійснив чотири обстріли, застосувавши 29 мін 120-го калібру та 21 міну 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По населеному пункту Кримське збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі 120 мм мінометів та гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Захисників Новоолександрівки окупанти обстріляли з 82 мм мінометів, а оборонців Південного з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Що передувало: Раніше вже повідомлялося про поранення одного українського військового в суботу. 

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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