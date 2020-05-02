У Києві та трьох областях у суботу будуть грози і шквали

У Києві, а також у Житомирській, Вінницькій та Київській областях з утриманням до кінця доби 2 травня очікується гроза, пориви вітру 15-20 м/с.

Джерело: КМДА, Укргідрометцентр

Дослівно КМДА: "У найближчу годину з утриманням до кінця доби 2 травня в Києві очікується гроза, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Київська влада радить дотримуватися основних рекомендацій під час сильного вітру, зокрема закрити вікна будинків; на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев; у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті; уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Дослівно Укргідрометцентр: "До кінця доби 2 травня у Житомирській, Вінницькій та Київській областях грози, місцями шквалисте посилення вітру 15-20 м/с.

2-3 травня у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Рівненській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки".