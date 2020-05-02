У Збройних Силах ще один випадок коронавірусу

Минулої доби у Збройних Силах України зафіксований один випадок захворювання на COVID-19, загальне число інфікованих зросло до 45.

Джерело: Командування медичних сил ЗСУ

Дослівно: "За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Хворий військовослужбовець з Харківської області лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнта задовільний, симптоми захворювання відсутні".

Деталі: Станом на 7 годину 2 травня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіє 45 осіб. Також за період пандемії одужали 30 осіб та 2 летальних випадки.

Водночас Командування медсил ЗСУ повідомляє, що у військових медиків з’явилася капсула для транспортування небезпечних інфекційних хворих "БІО-БОКС 20060". Однією з її особливостей є можливість транспортування пацієнта у напівсидячому положенні.

Бокс виготовлений із герметичного матеріалу, має маску, прилади для подачі кисню, компресор і фільтри для знезараження повітря. Також в ізолятор вмонтовані рукавиці-манжети, щоб лікарі могли проводити будь-які маніпуляції без контакту із хворим.

Що передувало: За минулу добу виявили 550 нових хворих коронавірусною інфекцією, всього в Україні зафіксовано 11 411 випадків COVID-19.

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