На Київщині відновили роботу 13 ринків

Станом на 2 травня на Київщині розпочали роботу 13 агропродовольчих ринків.

Джерело: Київська ОДА

Дослівно: "Станом на ранок 2 травня 2020 року на території області розпочали роботу 13 агропродовольчих ринків: у Васильківському районі – 4, по 1 в Києво-Святошинському, Сквирському, Броварському, Білоцерковському та Миронівському, у м. Гостомель, м. Буча – по одному та два ринки у м. Біла Церква.

Загальна кількість ринків в області складає 74. Очікується, що решта ринків відновлять роботу найближчим часом за умови суворого дотримання всіх встановлених протиепідемічних вимог".

Деталі: В ОДА зазначили, що під час заборони роботи ринків проводилися перевірки дотримання карантинних заходів. За перші дні роботи ринків були виявлені два правопорушення, які відразу були усунуті.

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