На Київщині відновили роботу 13 ринків
Станом на 2 травня на Київщині розпочали роботу 13 агропродовольчих ринків.
Джерело: Київська ОДА
Дослівно: "Станом на ранок 2 травня 2020 року на території області розпочали роботу 13 агропродовольчих ринків: у Васильківському районі – 4, по 1 в Києво-Святошинському, Сквирському, Броварському, Білоцерковському та Миронівському, у м. Гостомель, м. Буча – по одному та два ринки у м. Біла Церква.
Загальна кількість ринків в області складає 74. Очікується, що решта ринків відновлять роботу найближчим часом за умови суворого дотримання всіх встановлених протиепідемічних вимог".
Деталі: В ОДА зазначили, що під час заборони роботи ринків проводилися перевірки дотримання карантинних заходів. За перші дні роботи ринків були виявлені два правопорушення, які відразу були усунуті.
Передісторія:
- 27 квітня президент Володимир Зеленський підтримав відкриття ринків уже з 1 травня, до закінчення карантину, – і Міністерство охорони здоров’я визначило умови, яких повинні дотримуватися продовольчі ринки для роботи на карантині.
- Кабінет міністрів дозволив роботу продовольчих ринків під час карантину з 30 квітня за умови дотримання вимог безпеки для нерозповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19.
- Київська влада повідомляла, що станом на вечір четверга до відкриття не готовий жоден ринок столиці.