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Іспанцям вперше за 49 днів дозволили займатися спортом надворі

Субота, 2 травня 2020, 21:52
Іспанцям вперше за 49 днів дозволили займатися спортом надворі

Бігуни, велосипедисти та серфери по всій Іспанії вийшли з своїх будинків рано вранці в суботу, оскільки дорослим вперше за сім тижнів дозволили займатися спортом на вулиці на тлі послаблення обмежень, запроваджених через коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Попри те, що парки лишаються закритими, людям дозволили бігати і їздити вулицями.

З 6.00 до 10.00, а також з 20.00 до 23.00 дозволені заняття спортом для людей старше 14 років, в той час як для осіб старше 70 років відповідні зміни триватимуть з 10.00 до 12.00 і з 19.00 до 20.00.

Водночас із 4 травня в Іспанії всі будуть зобов’язані носити маски у громадському транспорті, повідомляє El Mundo.

Щоб зробити цю вимогу можливою, прем'єр Іспанії Педро Санчес оголосив, що уряд займеться безпосереднім розподілом шести мільйонів масок. Крім того, він поставить ще сім мільйонів іспанській федерації муніципалітетів і провінцій. Нарешті, ще півтора мільйона будуть надані таким організаціям, як "Карітас" або Червоний Хрест .

Санчес також оголосив, що він збирається запустити фонд у розмірі 16 мільярдів євро для автономних спільнот, про що більшість регіональних керівників просили його 26 квітня.

Санчес також підтвердив, що наступної середи, 6 травня, він попросить пленарне засідання Конгресу депутатів про нове продовження надзвичайного стану ще на 15 днів. Цього разу вперше немає гарантії, що парламент його підтримає.

Протягом останньої доби в Іспанії від коронавірусу померли 276 людей. За минулу добу виявили 1147 нових випадків коронавірусу, загальне число заражень зросло до 216 582.

Теми: Іспаніякарантинкоронавірус
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