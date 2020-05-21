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Пандемія: число випадків перевищило 5 млн

Четвер, 21 травня 2020, 01:25

З часу появи коронавірусної хвороби у світі зареєстрували 5 мільйонів 69 тисяч випадків зараження. Наразі хворіють 2 мільйони 738 тисяч людей.

Джерело: дані сайту Worldometers, який регулярно оновлює статистику захворюваності на коронавірус

Деталі: У критичному стані наразі перебувають понад 45 тисяч пацієнтів. Жертвами хвороби стали понад 328 тисяч хворих. Водночас побороли коронавірус більше 2 мільйонів осіб.

У Сполучених Штатах зафіксували найбільше випадків інфікування – 1 мільйон 588 тисяч.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: коронавірус


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