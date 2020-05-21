Пандемія: число випадків перевищило 5 млн
Четвер, 21 травня 2020, 01:25
З часу появи коронавірусної хвороби у світі зареєстрували 5 мільйонів 69 тисяч випадків зараження. Наразі хворіють 2 мільйони 738 тисяч людей.
Джерело: дані сайту Worldometers, який регулярно оновлює статистику захворюваності на коронавірус
Деталі: У критичному стані наразі перебувають понад 45 тисяч пацієнтів. Жертвами хвороби стали понад 328 тисяч хворих. Водночас побороли коронавірус більше 2 мільйонів осіб.
У Сполучених Штатах зафіксували найбільше випадків інфікування – 1 мільйон 588 тисяч.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про найбільшу кількість випадків заражень коронавірусом за одну добу від початку пандемії.
Українська правда