Трамп радий, що із Кім Чен Ином все добре
Президент США Дональд Трамп із радістю зустрів новину про появу лідера Північної Кореї Кім Чен Ина на публіці.
Джерело: Трамп у Twitter
Деталі: "Я, наприклад, радий бачити, що він повернувся і що з ним все добре!", – з таким підписом американський президент поширив вперше за довгий час фото північнокорейського лідера.
I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020
Водночас трохи раніше Трамп відмовився коментувати повідомлення ЗМІ про появу Кім Чен Ина на публіці.
"Я б вважав за краще не коментувати це. Нам буде, що сказати про це у відповідний час", – заявив раніше очільник Білого дому.
Що передувало: Державна інформаційна агенція Північної Кореї повідомила, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин був присутній на церемонії завершення будівництва заводу з виробництва добрив.
Нагадаємо:
- Останній раз Кім Чен Ин з'являвся на публіці 11 квітня під час засідання Трудової партії КНДР.
- Питання благополуччя північнокорейською лідера постало після того, як він пропустив святкування 15 квітня дня народження свого діда Кім Ір Сена.
- CNN раніше повідомляв, що за даними розвідки Сполучених Штатів, Кім Чен Ин "у серйозній небезпеці після операції". Інший американський чиновник сказав CNN в понеділок, що побоювання з приводу здоров'я північнокорейського лідера заслуговують на довіру, але їх тяжкість важко оцінити.