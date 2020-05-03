Трамп радий, що із Кім Чен Ином все добре

Президент США Дональд Трамп із радістю зустрів новину про появу лідера Північної Кореї Кім Чен Ина на публіці.

Джерело: Трамп у Twitter

Деталі: "Я, наприклад, радий бачити, що він повернувся і що з ним все добре!", – з таким підписом американський президент поширив вперше за довгий час фото північнокорейського лідера.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020

Водночас трохи раніше Трамп відмовився коментувати повідомлення ЗМІ про появу Кім Чен Ина на публіці.

"Я б вважав за краще не коментувати це. Нам буде, що сказати про це у відповідний час", – заявив раніше очільник Білого дому.

Що передувало: Державна інформаційна агенція Північної Кореї повідомила, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин був присутній на церемонії завершення будівництва заводу з виробництва добрив.

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