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Трамп радий, що із Кім Чен Ином все добре

Неділя, 3 травня 2020, 01:37
Трамп радий, що із Кім Чен Ином все добре

Президент США Дональд Трамп із радістю зустрів новину про появу лідера Північної Кореї Кім Чен Ина на публіці.

Джерело: Трамп у Twitter

Деталі: "Я, наприклад, радий бачити, що він повернувся і що з ним все добре!", – з таким підписом американський президент поширив вперше за довгий час фото північнокорейського лідера.

Водночас трохи раніше Трамп відмовився коментувати повідомлення ЗМІ про появу Кім Чен Ина на публіці.

"Я б вважав за краще не коментувати це. Нам буде, що сказати про це у відповідний час", – заявив раніше очільник Білого дому. 

Що передувало: Державна інформаційна агенція Північної Кореї повідомила, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин був присутній на церемонії завершення будівництва заводу з виробництва добрив.

Нагадаємо:

  • Останній раз Кім Чен Ин з'являвся на публіці 11 квітня під час засідання Трудової партії КНДР.
  • Питання благополуччя північнокорейською лідера постало після того, як він пропустив святкування 15 квітня дня народження свого діда  Кім Ір Сена. 
  • CNN раніше повідомляв, що за даними розвідки Сполучених Штатів, Кім Чен Ин "у серйозній небезпеці після операції". Інший американський чиновник сказав CNN в понеділок, що побоювання з приводу здоров'я північнокорейського лідера заслуговують на довіру, але їх тяжкість важко оцінити.

Українська правда

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Теми: Північна КореяТрампСША
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