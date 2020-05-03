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Кількість жертв COVID-19 у Великій Британії та Італії майже зрівнялася

Неділя, 3 травня 2020, 04:53

За останніми даними, у Великій Британії зареєстрували 28,131 летальний випадок від коронавірусу, в Італії ж зафіксували 28,710 жертв захворювання. 

Джерело: дані сайту Worldometers, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, Reuters

Деталі: Загальна кількість заражень в Італії становить понад 209 тисяч. У Великій Британії за час поширення хвороби виявили понад 182 тисячі інфікувань.

Населення Італії складає близько 60 мільйонів. Водночас у Великій Британії проживає на 7 мільйонів більше.

Нагадаємо:

  • 1 квітня у світі діагностували 94 552 випадків захворювання на коронавірус. Це на 8515 випадків більше ніж 30 квітня.

Українська правда
Теми: коронавірусІталіяВелика Британія


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