Кількість жертв COVID-19 у Великій Британії та Італії майже зрівнялася
Неділя, 3 травня 2020, 04:53
За останніми даними, у Великій Британії зареєстрували 28,131 летальний випадок від коронавірусу, в Італії ж зафіксували 28,710 жертв захворювання.
Джерело: дані сайту Worldometers, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, Reuters
Деталі: Загальна кількість заражень в Італії становить понад 209 тисяч. У Великій Британії за час поширення хвороби виявили понад 182 тисячі інфікувань.
Населення Італії складає близько 60 мільйонів. Водночас у Великій Британії проживає на 7 мільйонів більше.
Нагадаємо:
- 1 травня у світі діагностували 94 552 випадків захворювання на коронавірус. Це на 8515 випадків більше ніж 30 квітня.
Українська правда