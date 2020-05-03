Російські окупанти не припиняють обстріли – ООС

2 травня російські найманці 23 рази порушили режим припинення вогню та поранили двох українських військових.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Бойовики відкривали вогонь біля Авдіївки, застосовувавши міномети 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Також окупанти вели вогонь біля Богданівки, Старогнатівки, Пісок, Кам’янки та Мар’їнки

"З безпілотного літального апарату противник скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, противник вів обстріли біля Хутора Вільного, Оріхового, Кримського та Новоолександрівки.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів отримали поранення", – нагадали у штабі.

Зазначається, що, за даними розвідки, українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили.

Від початку поточної доби бойовики знову відкривали вогонь.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – повідомили військові.