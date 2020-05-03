У Збройних силах України станом на ранок 3 травня підтверджено вже 49 випадків інфікування COVID-19.

Джерело: прес-служба командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці

Дослівно: "На 07:00 3 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 49 осіб. Також за період пандемії одужали 30 осіб і 2 летальних випадки.

За минулу добу зареєстровано чотири нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Хворі (Харківська область - 3 військовослужбовці, Дніпропетровська область - 1 військовослужбовець) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні".

Деталі: На ізоляції (в тому числі самоізоляції) знаходиться 295 осіб. У 91 військового закінчується термін ізоляції в найближчі три доби.

Нагадаємо: 2 травня в Україні Covid-19 виявили у 502 осіб, 9 хворих коронавірусною інфекцією померли.