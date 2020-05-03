Прем'єр Британії: лікарі були готові до варіанту оголосити про мою смерть

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон був настільки близький до смерті в лікарні, коли хворів на коронавірус, що лікарі готувалися до варіанту про оголошення його смерті.

Про це Джонсон розповів в інтерв'ю The Sun.

"Це був важкий момент, я не буду цього заперечувати. У них була стратегія зі сценарієм смерті "за сталінським типом", - сказав Джонсон.

"Я не був у чудовій формі, і я знав, що існують плани на випадок непередбачених обставин. У лікарів були всі можливі заходи, що робити, якщо щось пішло не так", - додав він.

Джонсон, який протягом декількох днів перед тим, як потрапити до лікарні, самоізолювався на Даунінг-стріт, сказав, що "важко повірити", що його стан здоров'я так швидко погіршився, і він не міг зрозуміти, чому йому не стає краще, коли він потрапив до лікарні.

"Але поганий момент настав, коли було 50-50, що вона збиралися поставити трубку в моє горло. Зрештою вони дали мені кисневу маску, і я отримував літри і літри кисню", - сказав він.

Вчора Джонсон розповів, що він і його наречена Керрі Саймондс назвали новонародженого сина Вілфредом Лоурі Ніколасом Джонсоном, причому ім'я Ніколас було вибрано на честь двох лікарів, які врятували життя главі уряду.

Європейська правда