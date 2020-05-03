На Житомирщині ліквідували три осередки пожежі

На Житомирщині ліквідовано три осередки загоряння лісової підстилки, у Зоні відчуження на Київщині тліють торф'яники.

Джерело: ДСНС

Деталі: На Житомирщині станом на 12:00 3 травня в Овруцькому районі на території Овруцького лісництва ліквідовано 2 осередки загорання лісової підстилки поблизу с.Першотравневе (виникло 16.04) та с. Дубовий Гай (виникло 29.04). Також ліквідовано загорання лісової підстилки поблизу с.Лучанка в Овруцькому районі на території Слобідського лісництва.

Підрозділами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків та деревини.

У Київській області підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління торф’яників.

Радіаційний фон по м. Києву, Київській області та у Зоні відчуження у межах природних фонових значень.

Що передувало: Станом на вечір суботи повідомлялося, що всі осередки лісових пожеж у Київській та Житомирській областях локалізували.

30 квітня повідомлялось, що у Житомирській області продовжують гасити щонайменше чотири осередки пожеж, у Чорнобильскій зоні також триває гасіння окремих осередків тління пеньків, залишків деревини та торф’яника.

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