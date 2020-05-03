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ООС: 6 обстрілів, трьох військових травмовано

Неділя, 3 травня 2020, 19:03

У неділю збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали бойові травмування.

Джерело: зведення пресцентру ООС станом на 17 годину

Деталі: Бойовики застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Зазначається, що військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил дали рішучу відповідь на дії противника, після чого ворог припинив подальші провокації.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування РФ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали українські позиції неподалік Широкиного та Пищевика.

По околицях Богданівки вели вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Два обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут по захисниках Оріхового збройні формування РФ вели вогонь з мінометів 82-го калібру, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали околиці Кримського.

Що передувало: Раніше у штабі ООС повідомили, що 3 травня внаслідок обстрілів поблизу Оріхового троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали бойові травмування.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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