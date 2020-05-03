РФ знову б'є рекорди, в Москві майже 6 тисяч нових випадків COVID-19
Неділя, 3 травня 2020, 19:27
За минулу добу в Росії виявили рекордні 10 633 випадки коронавірусу, померло 58 осіб.
Джерело: стопкоронавирус.рф
Деталі: У Москві за добу зафіксували 5 948 нових випадків хвороби, померло 34 людини, одужало – 655.
Всього в РФ з початку епідемії виявили 134 687 випадків COVID-19, померло 1 280 осіб, одужало – 16 639.
З них у Москві з початку епідемії захворіло 68 606 осіб, померло 729, одужало – 7029.
Що передувало: У Росії за добу 1 травня було зафіксовано рекордну кількість нових випадків коронавірусу – 9 623.
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